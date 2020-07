Cinque giovani in coma etilico, sospesa per 10 giorni la discoteca Baia Imperiale

GABICCE – Cinque giovani in coma etilico, sospesa per dieci giorni la discoteca Baia Imperiale.

Il Questore sabato scorso, 4 luglio, aveva predisposto un servizio per monitorare l’afflusso di giovani alla discoteca Baia Imperiale di Gabicce. Il servizio è stato svolto dai Carabinieri del Comando Stazione di Gabicce Mare assieme alla Polizia Locale di Gabicce Mare.

Durante lo svolgimento del servizio è stata notata una lunga coda di ragazzi in attesa di entrare all’interno del locale, i quali erano tra loro accalcati, molti dei quali senza la mascherina sul volto e non ben distanziati, così violando il protocollo Covid 19 sul distanziamento sociale e le conseguenti misure di profilassi atte ad evitare il diffondersi del contagio.

Inoltre, alle 2 i militari sono stati allertati in quanto nell’ambulanza in servizio di soccorso, erano stati accompagnati due giovani di 16 e 17 anni in evidente stato di ubriachezza, uno dei quali aveva una ferita lacero-contusa sulla fronte. I giovani, viste le loro condizioni di salute, venivano prontamente accompagnati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pesaro.

Inoltre, nel corso della stessa nottata i militari hanno notato, nella scalinata esterna posta alla destra dell’ingresso, un gruppo di ragazzi intento a consumare delle bevande, che i giovani stessi dichiaravano essere un cocktail a base di Lemonsoda e vodka, come evidenziato anche dalle lattine lasciate in terra, da una bottiglia in vetro di vodka e da un secchiello in acciaio, contenente ghiaccio. I ragazzi un maggiorenne e tre minorenni, hanno dichiarato che la bevanda alcolica era stata comperata dal loro amico maggiorenne, il quale interpellato in merito effettivamente confermava la circostanza dell’acquisto del cocktail.

Un terzo, grave episodio di abuso di sostanze alcoliche, con una ragazza minorenne arrivata in pronto soccorso. Aveva trascorso con alcune amiche la serata nella discoteca in questione, dove avevano consumato un drink, connesso con la prenotazione del tavolo. I Carabinieri hanno accertato che i drink, consegnati una volta entrati nella discoteca dal p.r. di riferimento, consistevano in 3 bottiglie di vodka, una di champagne taglio normale ed un’altra di champagne magnum.

Da ultimo, il Comando Carabinieri di Gabicce Mare, ha ricevuto alle ore 11 circa di domenica 5 luglio una segnalazione da parte di personale sanitario. Alle precedenti ore 06,20 erano stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Pesaro, altri due ragazzi, entrambi minorenni, cui veniva riscontrato “abuso etilico”. Da accertamenti effettuati, verificando la scheda di intervento redatta da personale della Croce Adriatica, si riscontrava che i due giovani avevano assunto sostanze alcoliche presso la “Baia Imperiale”.

Dall’attività svolta è quindi emerso che durante lo svolgimento dell’intrattenimento danzante si sono verificati ben cinque casi di abuso di sostanze alcoliche da parte di minorenni (mentre altri quattro ragazzi, fra cui un maggiorenne, sono stati individuati quando consumavano sostanze alcoliche negli spazi esterni il locale) a seguito di assunzione di bevande alcoliche avvenuta all’interno della discoteca, in quantità tale da comportare il loro ricovero presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Pesaro.

A seguito dei fatti esposti il Questore della provincia di Pesaro Urbino ha sospeso ai sensi dell’art 100 TULPS per 10 giorni 10 a decorrere dal 09 luglio la licenza di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio del locale.