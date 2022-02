FANO – Nuove regole per i cimiteri di Fano. È stata infatti approvata dal Consiglio comunale la proposta di adottare un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, elaborato in base a precise necessità che richiedevano da tempo una risposta. Nello specifico si sono volute accogliere le modifiche del quadro normativo, snellendo alcune procedure per i servizi cimiteriali con la volontà di raccogliere e codificare le esigenze manifestate dai cittadini.



«Sappiamo quanto sia importante e necessario che l’amministrazione – afferma l’assessora Sara Cucchiarini – sia al fianco delle cittadini in momenti delicati come quelli della scomparsa dei propri cari. In questo modo abbiamo voluto imprimere al nuovo regolamento maggiori elementi di sensibilità e umanità».

Sara Cucchiarini

La Cucchiarini poi si è soffermata sulle principali modifiche introdotte come la possibilità dei genitori, in caso del decesso di un figlio e di fronte alla mancanza di loculi nel cimitero indicato, di ottenere la concessione di un loculo di fianco a quello del figlio deceduto. Inoltre, si tutela l’equiparazione dei diritti legati alla concessione e al ricongiungimento del coniuge estesi anche ai conviventi di fatto e uniti civilmente, accogliendo anche le istanze manifestate negli anni dai cittadini nel rilasciare concessioni cimiteriali nei confronti del convivente in caso di costruzione di nuovi manufatti cimiteriali. Il nuovo regolamento estende i diritti dei cittadini rispetto al precedente, lasciando invariati aspetti che fanno riferimento agli aventi diritto di sepoltura, alla durata delle concessioni cimiteriali e alle ipotesi di rinnovo delle stesse.

«La condizione pandemica ha, purtroppo, esasperato ed evidenziato le esigenze anche in questo ambito – conclude la Cucchiarini .- Attuando un grande lavoro di riconversione del servizio nell’ambito di un corretto rapporto con la cittadinanza, abbiamo tutelato sensibilità e aspetti che meritavano una attenzione maggiore. Mi sento di ringraziare il personale dei Servizi Cimiteriali che, anche nei periodi più neri dell’esplosione pandemica, non ha mai smesso di erogare un servizio essenziale, con la professionalità e le giuste parole di conforto, di cui c’è tanto bisogno».