Ciclovia sul Foglia entro due mesi il progetto definitivo poi i lavori per 30 km

PESARO – Parte la progettazione della ciclovia del Foglia, che sarà lunga circa 30 chilometri, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Tutti i Comuni coinvolti dall’opera hanno espresso parere favorevole a procedere nella sua realizzazione secondo la divisione dei compiti pattuita e che sarà messa nero su bianco in un Accordo di programma sottoscritto da tutti: la Regione si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione, mentre i Comuni effettueranno parallelamente gli espropri e in futuro dovranno garantire la manutenzione dell’opera.

La scorsa settimana, nella conferenza preliminare all’accordo di programma, era arrivato l’ok dei sindaci coinvolti dal primo tratto: Pesaro, Montelabbate e Vallefoglia, oltre che della Provincia di Pesaro e Urbino. In una seconda conferenza preliminare, è arrivato il consenso dei sindaci coinvolti dal secondo tratto della ciclabile: Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia.

«A breve sarà firmato l’Accordo di programma, ma noi, come Regione, vogliamo procedere ancor più spediti nella realizzazione di tutte quelle opere finanziate da tempo i cui fondi però non sono ancora stati utilizzati, come appunto questa ciclovia – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Baldelli – Per questo abbiamo già individuato chi elaborerà i progetti definitivo ed esecutivo. C’è già il decreto di aggiudicazione e a giorni, giusto il tempo di fare le ultime verifiche, firmeremo il contratto. Dopo di che, i progettisti avranno due mesi di tempo per consegnarci il definitivo. Questo è il metodo che intendiamo seguire per tutte le opere finanziate e ancora in sospeso: velocizzare al massimo le procedure per mettere a terra tutti quei fondi che non sono stati spesi in precedenza».

La ciclovia del Foglia – continua l’assessore Baldelli – «che si attuerà in due distinti interventi, costituirà la principale infrastruttura leggera per lo sviluppo della mobilità dolce di collegamento tra la costa Adriatica e l’entroterra di Pesaro e si svilupperà lungo l’asse direttorio del Fiume Foglia».

Il primo intervento partirà da Pesaro, collegandosi alla Bicipolitana urbana all’altezza del Galoppatoio, e proseguirà verso monte attraversando alternativamente ambiti urbani e fluviali, di elevato pregio storico, ambientale e paesaggistico, per circa 9 chilometri e un investimento di 2 milioni di euro.

Il secondo intervento partirà da Vallefoglia e proseguirà verso monte attraversando Tavullia e arrivando a Cà Gallo di Montecalvo in Foglia, per circa ulteriori 20 chilometri e un investimento di 3,5 milioni di euro. Quindi, complessivamente, a lavori conclusi, la ciclabile del Foglia sarà lunga circa 30 chilometri e collegherà i territori di Pesaro, Montelabbate, Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia, attraversando alternativamente ambiti urbani e fluviali, di elevato pregio storico, ambientale e paesaggistico.

«Sarà un’arteria fondamentale per promuovere lo sviluppo turistico del territorio e la mobilità sostenibile in ambito urbano, anche da utilizzare nel percorso tra casa e lavoro – prosegue l’assessore Baldelli – E sarà fornita di elementi tecnologici innovativi che stiamo vagliando, come, ad esempio, sensori intelligenti. Non è escluso che in futuro finanzieremo un ulteriore proseguimento della ciclovia del Foglia fino al bike park di Carpegna, che è a sua volta in fase di progettazione. Infatti, sarebbe bello mettere in rete un sistema di ciclabili che colleghi le aree montane con le infrastrutture».