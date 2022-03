Ciclovia del Foglia, via libera ai 5 km tra Tavullia e Montelabbate

PESARO – Ciclovia del Foglia, via libera all’interconnessione nel tratto del Comune di Vallefoglia.

Il sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e gli assessori alla Mobilità Pedonale e Ciclabile Stefano Gattoni e ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli, comunicano che la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del Foglia”.

Il progetto approvato include l’accordo di programma preliminare tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino ed i Comuni di Tavullia, Montecalvo e Vallefoglia che sono interessati dall’intervento per la regolamentazione dei rapporti inerenti l’azione integrata e coordinata.



Per quanto riguarda più direttamente il Comune di Vallefoglia, precisa il sindaco, la ciclovia interesserà il territorio comunale per circa 5 km lungo l’asta fluviale del fiume Foglia nel tratto che va dal confine con il Comune di Tavullia a quello di Montelabbate.



«Questo progetto – spiega il Sindaco – ci permetterà di ampliare ulteriormente i circa 20 Km di piste ciclopedonali già esistenti sul nostro territorio e nello stesso tempo ci consentirà anche di collegarci con i Comuni limitrofi per unire l’entroterra alla costa e creare così una mobilità sempre più ecosostenibile a beneficio della salute dei cittadini e del rispetto dell’ambiente».