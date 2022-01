CicloArzilla, una rete di percorsi sulle colline di Pesaro, Fano e Mombaroccio

PESARO URBINO – Ciclabili, nuove idee nella vallata e nelle colline attorno dell’Arzilla. I giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale di Pesaro, Fano e Mombaroccio si sono incontrate per approfondire il progetto della CicloArzilla.

Si tratta di una rete di percorsi-itinerari ciclabili ad anello che coinvolgono i tre Comuni. Un’opportunità per promuovere il territorio anche dal punto di vista turistico.

I percorsi della CicloArzilla

Al tavolo anche il consigliere regionale Andrea Biancani: «Il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili in sede propria e il miglioramento delle strade secondarie e dei sentieri esistenti. Durante l’incontro è emersa anche la necessità di studiare un progetto per il collegamento tra l’Arzilla, Fenile e Fano.

I sentieri

Mai, come in questo periodo, è importante avere i progetti pronti per poter accedere alle risorse che l’Europa e il Governo stanno mettendo a disposizione. Sicuramente, per definire le soluzioni attualmente individuale, serviranno ulteriori incontri con il coinvolgimento dei referenti dei territori».