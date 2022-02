Cicloarzilla, progetto confermato per unire Pesaro, Fano e Mombaroccio nel segno della bicicletta

PESARO – Il progetto “Cicloarzilla” è stato a tutti gli effetti confermato dalla Giunta pesarese. Ci sarà anche una rete di percorsi e itinerari ciclabili ad anello, che coinvolgeranno i Comuni di Pesaro, Fano e Mombaroccio.

«Si promuoverà il nostro splendido territorio dal punto di vista naturalistico – annuncia la consigliera PD Alessandra Cecchini, sempre attenta alle esigenze legate a S.Maria dell’Arzilla – e andremo a creare un percorso sportivo a contatto con il paesaggio e la natura che circonda la zona collinare pesarese, ricca di suggestivi scorci paesaggistici» e le fa eco soddisfatto il consigliere PD Lorenzo Montesi, promotore del territorio candelarese, che ribadisce: «Un’attenzione forte ai luoghi delle colline di Pesaro che incentiverà l’uso della bicicletta anche per un interessante richiamo turistico su questa zona, potenziando la sinergia tra le realtà del territorio e risaltando il valore dei borghi e le bellezze del nostro entroterra».



L’assessore alla viabilità Enzo Belloni conferma che il progetto che la Giunta porterà avanti con determinazione, è dettato anche dalla stretta collaborazione con i comuni limitrofi per realizzare un percorso che ci renderá sempre più

Pesaro “Città della bicicletta”, all’insegna della salute e della sostenibilità, e ringrazia i consiglieri PD per aver dato l’indirizzo e spinto in tal senso.

I percorsi della CicloArzilla

«Il progetto potrà essere finanziato con bandi e finanziamenti regionali, ministeriali ed europei dedicati – conclude con soddisfazione l’architetto e consigliere PD Nicholas Blasi – e ora più che mai dobbiamo farci trovare pronti con idee e progettualità volte ad incentivare un turismo ecosostenibile, con tracciati ciclabili green, che creano un percorso di collegamento con quelli esistenti. Abbiamo ascoltato le richieste che ci sono giunte dagli amanti della bicicletta, a cui daremo la giusta risposta per un sano divertimento».

Il consigliere regionale PD Andrea Biancani ha portato avanti un tavolo di condivisione per creare il percorso.