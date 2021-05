Il 25enne di San Costanzo non è nuovo a questa particolare kermesse: ha preso parte alle ultime tre edizioni e nel 2019 si è distinto come uno dei migliori giovani in gara. Per lui questa giornata, in cui la carovana rosa attraversa le Marche, sarà un appuntamento speciale e particolarmente sentito

FANO – Anche un po’ di Fano nel Giro d’Italia 2021 che in queste ore sta attraversando le Marche. Si tratta del 25enne Giovanni Carboni, nato nella Città della Fortuna e residente a San Costanzo. Il corridore in forza alla Bardiani CFS Faizanè, è l’unico marchigiano in lizza per la prestigiosa maglia Rosa.

Il 25enne non è nuovo a questa particolare kermesse: ha preso parte alle ultime tre edizioni e nel 2019 si è distinto come uno dei migliori giovani in gara (conquistò la maglia Bianca e la indossò per quattro giorni durante il Giro di quell’anno). Nonostante il Giro d’Italia quest’anno non passi a Fano, sicuramente per il 25enne questa giornata, in cui la carovana rosa attraversa le Marche, più precisamente dalle Grotte di Frasassi ad Ascoli Piceno, sarà un appuntamento speciale e particolarmente sentito.

I giorni scorsi era intervenuto anche l’assessore regionale Francesco Baldelli per fare il suo personale in bocca al lupo al ciclista: «Abbiamo salutato, in un luogo simbolico come l’Arco di Augusto di Fano, un giovane campione della nostra regione, l’unico atleta marchigiano a prendere parte alla 104ª edizione del #GirodItalia. Le Marche tifano #GiovanniCarboni, un marchigiano del team italiano Bardiani CSF Faizanè che può competere con i big delle due ruote. Il circo rosa farà tappa nella nostra regione il 13 maggio, dalle Grotte di Frasassi ad AscoliPiceno, passando per quei territori interni che vogliamo valorizzare, migliorando tutti i collegamenti e incentivando anche l’utilizzo congiunto treno-bici, un tandem non solo per i cicloturisti, ma una valida alterativa all’utilizzo quotidiano dell’auto. –Ed aveva concluso – Un grande in bocca a lupo a Giovanni, portabandiera di questo spettacolare biglietto da visita di una regione ancora tutta da scoprire, che noi vogliamo modernizzare anche attraverso l’intermodalità e l’interconnessione di strade, ferrovie, ciclabili e servizi utili ad offrire una visione complessiva del nostro territorio». Attualmente il giovane corridore si trova all’89esimo posto nella classifica generale con un tempo a 21’05”dalla maglia Rosa.