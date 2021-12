Ciclabile Fano-Mombaroccio, presentato il progetto preliminare. Seri: «Un percorso che dialoga con il territorio»

FANO – È stato presentato nella giornata odierna il progetto preliminare per ilo tratto di ciclabile Fano-Mombaroccio. Ad annunciarlo sono stati il sindaco di Fano Seri insieme al sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci. La progettualità vuole creare un percorso ciclabile di collegamento con i tracciati esistenti, potenziando una sinergia tra le realtà mettendo in risalto il valore dei borghi e della bellezza del nostro entroterra.

Tra i criteri di progettazione, i due sindaci hanno spiegato: «Le scelte siano volte alla massima fruizione e accessibilità, garantendo il rispetto della sostenibilità. C’è un’ampia richiesta di questo tipo di percorsi, soprattutto per gli amanti della mountain bike, affinché questi collegamenti riescano a comprendere a pieno la potenzialità del nostro territorio. Partendo da Fano fino ad arrivare a Mombaroccio, riusciamo a fare sinergia».

Sono 6 gli stralci del progetto dal costo complessivo di 3,5 milioni di euro, di cui si cercheranno finanziamenti regionali, ministeriali ed europei. Il primo stralcio di 700 mila euro per 6,3 chilometri unirà Fano a Carignano, il secondo da 850 mila euro per 7,4 chilometri arriverà fino a Villagrande, il terzo da 1,9 chilometri per 320 mila euro arriverà fino a Mombaroccio, il quarto da 5,2 chilometri per 610 mila euro si estenderà fino al Cairo, mentre il quinto da 350 mila euro per 2,1 chilometri collegherà Santa Maria dell’Arzilla con l’ultimo stralcio da 800 mila euro che riporterà il tratto ciclabile a Carignano per una estensione di 4 chilometri. Seri e Petrucci hanno sottolineato che: «è un percorso che dialoga con il territorio non impattante e naturale. In questo modo tuteliamo ed enfatizziamo il contesto naturale e paesaggistico».