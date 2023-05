Chiusura della Contessa, Camera di Commercio: «Riaprire prima o saranno danni economici importanti»

PESARO URBINO – La chiusura della Contessa sta compromettendo l’80% dei fatturati delle imprese della zona. Ma a pagarne il prezzo sono in generale tutte le aziende che hanno legami in Umbria e non solo. La sede pesarese di Camera Marche ha ospitato l’incontro tra le Associazioni di Categoria del territorio provinciale e i vertici della Camera di Commercio: il Presidente Gino Sabatini e il Vice Salvatore Giordano, le categorie produttive di Pesaro-Urbino hanno voluto illustrare le necessità ed esprimere il disagio delle imprese da loro rappresentate coinvolte dai lavori riferiti alla ” Contessa”

Il cantiere in corso per l’ apertura nella strada Flaminia del collegamento stradale (fondamentale) tra il nord est dell’Umbria e l’entroterra pesarese ha riflessi negativi sulle attività d’impresa localizzate nella zona interessata. Camera Marche recepite le istanze, tra cui quella sulla necessità di velocizzazione dei lavori e di anticipo del termine ora previsto per fine anno, ha chiesto una stima dei danni (emergenti e legati al mancato guadagno ad esempio di attività recettive ) impegnandosi a segnalarle e sollevare la questione nei tavoli istituzionali competenti.