Smart working in Comune, Cgil, Cisl e Uil Pesaro: «Cali di produttività? I dipendenti si sentono offesi»

PESARO – Smart working e produttività, i dipendenti si sentono «offesi». È quanto emerso dall’assemblea indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dei dipendenti del Comune di Pesaro nella sala della Provincia.

«È stata una assemblea molto partecipata – hanno detto i sindacati – e molti si sono collegati da remoto, un’ulteriore conferma che da remoto si possono fare molte cose se c’è la volontà. I dipendenti hanno chiesto soprattutto nuove assunzioni. In modo trasversale, in tanti hanno detto che in pochi anni c’è stata una notevole diminuzione del personale ed è questa la causa principale che ha inciso negativamente sui servizi ai cittadini.

In particolare: i servizi demografici, servizi sociali, edilizia privata e polizia locale sono quelli che hanno avuto un carico di competenze maggiori e un drammatico calo dei dipendenti. E i lavoratori che con pochi mezzi, in piena pandemia, hanno continuato a garantire i servizi, si aspettavano un ringraziamento e non certamente le critiche del Sindaco che, senza alcun dato alla mano, ha parlato di cali di produttività in relazione allo smart working e in tv, oltretutto».

«Si sono sentiti offesi – hanno detto i sindacati –, e il Sindaco non ha nemmeno cognizione di causa dei dipendenti comunali, molti dei quali sono già rientrati in presenza a giugno e molti dei quali non hanno mai usufruito del lavoro agile. Se a causa dei vari bonus che devono essere elargiti e nel Comune manca il personale non si capisce per quale motivo, in diretta tv, il primo cittadino si sia espresso in modo superficiale e offensivo nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici».

In sintesi, per sindacati e lavoratori, sono necessarie nuove assunzioni. È la mancanza di personale il problema numero uno, non lo smart working.