Ceriscioli ricoverato per covid: «Ora sto bene, buona risposta dalle cure»

PESARO – L’ex presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli (Pd) è stato ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro per covid. Raggiunto dalla redazione di CentroPagina tramite un messaggio assicura: «Ora sto bene, ho avuto una buona risposta dalle cure».



Da una decina di giorni era positivo al tampone, dopo essere stato contagiato dai genitori (anche il padre era stato in ospedale). Troppi giorni di febbre, una temperatura alta che non ne voleva sapere di andare giù, così Ceriscioli è stato accompagnato in ospedale. Le sue condizioni comunque sono buone e non ha problemi respiratori.

L’ex governatore, 55 anni, in carica dal 2015 fino allo scorso settembre, ha guidato la Regione Marche nella prima fase della pandemia.

All’apertura del consiglio regionale il presidente dell’Assemblea Dino Latini ha voluto porgere, anche da parte dell’Aula, gli auguri di pronta guarigione all’ex presidente Ceriscioli «Le sue condizioni comunque sono buone e non ha problemi respiratori – ha detto – Siamo vicini a lui, e a tutti coloro, consiglieri regionali, amministratori e cittadini che si trovano a fronteggiare direttamente gli effetti della pandemia».

Sono oltre 8.000 gli attualmente positivi (ricoverati e persone in isolamento domiciliare) nelle Marche.