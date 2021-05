Centrodestra Vallefoglia: «Serve sostegno alle attività penalizzate dalla zona arancio»

VALLEFOGLIA – Zona arancione rinforzata, il gruppo Centrodestra per Vallefoglia ha ritenuto necessario lanciare un appello alla Regione Marche per chiedere sostegno alle attività dei tre comuni delle Marche penalizzati, Vallefoglia, Montelabbate e Cerreto d’Esi, visto le nuove disposizioni per il prolungamento della zona arancione rafforzata.

«Per quanto riguarda il Comune di Vallefoglia, l’immobilismo e la poca attenzione riportata dal Sindaco Ucchielli e dalla sua Giunta rivolta a queste attività non sono ammissibili – spiegano i consiglieri Centro-destra per Vallefoglia Carla Nicolini e Paolo Borlenghi – Nonostante queste pressanti difficoltà, non abbiamo riscontrato l’attivazione da parte del Comune di nessuna iniziativa volta al sostegno di coloro che tanto hanno dato al tessuto economico-sociale della nostra Comunità».