Centrodestra Vallefoglia: «Cassonetti intelligenti? C’è il rischio di abbandono di rifiuti per pagare meno»

Nicolini e Borlenghi attaccano: «Il sindaco Ucchielli spieghi come gestire un progetto già fallito in Romagna con il peggioramento della differenziata»

VALLEFOGLIA – Cassonetti intelligenti per pagare meno le bollette, il centrodestra di Vallefoglia attacca il sindaco Ucchielli. «Da mattatore e punto di riferimento della politica locale negli anni ’80 è ora costretto ad inseguire e scimmiottare gli altri per poter ritagliarsi qualche spazio di visibilità – sottolineano Carla Nicolini Paolo Borlenghi -. Addirittura lo vediamo costretto a replicare i 5 Stelle di Montelabbate, nella loro recente iniziativa di adesione al progetto di Marche Multiservizi sui cosiddetti “cassonetti intelligenti”, che permetteranno, in futuro, di premiare i cittadini virtuosi che conferiranno meno rifiuti nel contenitore, il quale si attiverà tramite una chiavetta o un’app digitale.

Come gruppo consiliare Centrodestra per Vallefoglia accogliamo con favore questo progetto e ne auspichiamo una rapida realizzazione ma, al contempo, vorremmo porre l’attenzione su alcuni aspetti che dovrebbero essere approfonditi in maniera parallela alla fase esecutiva».

Per i consiglieri del Centrodesta «è bene ribadire che questo “esperimento” è stato già adottato da Hera S.p.A., la società quotata in borsa che governa Marche Multiservizi, 10 anni or sono in alcuni comuni della vicina Romagna con risultati molto deludenti. Elevatissimi costi di gestione ed enormi quantità di rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti (quando andava bene) da chi, pur di risparmiare qualche euro di Tari, si guardava bene dal conferire la spazzatura in modo tracciato.

Su questo ultimo aspetto (abbandono incontrollato di rifiuti), tra l’altro, Ucchielli deve ancora farci capire come intende arginare il problema. Infatti, nel corso degli anni, è solo stato capace di produrre comunicati stampa minacciosi, ma di sanzioni se ne sono viste pochissime mentre i cumoli di rifiuti lungo le strade e le campagne aumentano.

Inoltre, in molte realtà in cui sono stati adottati i cassonetti “smart”, è stato registrato un notevole peggioramento della raccolta differenziata.

Ecco, a differenza di Ucchielli, noi pur favorevoli all’idea, vorremmo qualche garanzia in più sul fatto che Marche Multiservizi non si sia limitata a riprodurre una brutta copia di un progetto già vecchio e, probabilmente, già fallimentare ed, inoltre, capire come si limiterà, anzi si arginerà definitivamente l’abbandono di rifiuti nel nostro territorio».