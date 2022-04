PESARO – Varianti urbanistiche alla spiaggia della Vallugola, il centrodestra pesarese insorge rispetto alla realizzazione di un bar.

«Concedere varianti urbanistiche a Vallugola senza un piano spiaggia è inopportuno nella sostanza e sbagliato nella forma – spiegano i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Prima c’è Pesaro, e Fratelli d’Italia – Le attività economiche vanno certamente difese e tutelate, ma demolire parte delle cabine esistenti per realizzare un bar, in assenza di un piano spiaggia, all’interno di un Parco costituisce un precedente da non sottovalutare. Ignorate persino le obiezioni della Capitaneria. La giunta congeli la delibera in vista del prossimo consiglio e faccia un approfondimento».



I consiglieri rilevano: «Nel giro di poche settimane siamo già al secondo episodio in cui si usa il passaggio tramite sportello SUAP per fare carta straccia delle buone pratiche urbanistiche. La Giunta e l’assessore Della Dora, così facendo, evidenziano solo la mancanza di una visione globale sul territorio e si limitano ad approvare le richieste esponendo il Comune alla mancanza di equità e a precedenti che rischiano di determinare le scelte strategiche future. Ci chiediamo il perché di questa fretta visto anche che persino la capitaneria di porto ha espresso un parere negativo rispetto a questa variante urbanistica, lamentando proprio l’assenza di un piano spiaggia per l’intero parco San Bartolo. Opinione peraltro contestata dal Comune di Pesaro che ha proceduto ignorando quest’obiezione. Siamo contrari ad una pianificazione urbanistica che, in assenza di una strategia complessiva, decida di volta in volta in base alle richieste che giungono agli uffici. La necessità di sburocratizzare e di velocizzare i procedimenti amministrativi non può però mettere in discussione la necessità di dover compiere delle scelte organiche, globali, frutto di una visione politica e di una pianificazione del territorio. Constatiamo che il Comune di Pesaro, dopo il rimpasto di questa giunta, ha scelto un’altra strada».