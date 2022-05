Centri estivi, Pd Pesaro: «La Regione ha tagliato i fondi». Baiocchi (Fdi): «Arriveranno a breve»

PESARO – Caos centri estivi, il Pd rimbalza le critiche dell’opposizione, mentre il consigliere Baiocchi annuncia i fondi necessari per estendere il servizio. Una polemica in corso da giorni. Il centrodestra ha sottolineato come 110 famiglie siano rimaste tagliate fuori dagli asili e scuole estive, la maggioranza ha replicato parlando di contributi ingenti per i meno abbienti.

Il Pd assicura: «L’amministrazione comunale che guidiamo e l’assessora alla Crescita Camilla Murgia “non si sono mai girati dall’altra parte”, come accusa il centrodestra pesarese dalle parole dei consiglieri Andreolli e Giulia Marchionni e non è stata certo la loro raccolta firme o mozione urgente – oseremo dire scontata e populista – ad aprire il dialogo con le famiglie che le si sono rivolte per portare le proprie istanze.

Ci saremmo aspettati soprattutto una presa d’atto nei confronti della Regione Marche che guidano, per sollecitare i preziosi fondi che lo scorso anno sono giunti nelle casse anche del nostro comune, e che quest’anno hanno avuto un drastico taglio fino ad arrivare a zero aiuti alle famiglie per gli asili estivi, dopo due anni di pandemia.

Ci lascia basiti, visto che presiedono la commissione bilancio e ne sono componenti, non aver colto la grande difficoltà che il Comune dovrà affrontare per il caro utenze oltreché raddoppiate, l’aumento del prezzo di tutte le materie prime e di altri costi dovuti all’inflazione che comporteranno un impiego di circa 3,5 milioni di euro a fronte di maggiori costi da coprire, comprese le utenze per scuole e asili comunali che a Settembre regolarmente riapriranno.

Non vediamo quindi in quei tanti ditini alzati della minoranza, la visione e la capacità di anticipazione dei tempi e proposte di soluzioni che non mettano a rischio il bilancio comunale, a dimostrazione di una politica “del giorno dopo” come purtroppo ci hanno tristemente abituati con tanta carta e parole, e risibili soluzioni».

A stretto giro la risposta di Nicola Baiocchi, consigliere regionale Fdi: «Mi sono attivato fin da i primi giorni e ho avuto conferma che dalla Regione Marche sono in arrivo contributi per permettere a più famiglie anche di Pesaro di poter avere accesso ai centri estivi per l’infanzia. Un ulteriore segno di vicinanza alle reali problematiche dei marchigiani. Vogliamo andare incontro alle reali esigenze di queste 110 famiglie alle quali, attualmente, è preclusa la possibilità di accedere al servizio. Per questo motivo, ho preso contatto con il presidente Francesco Acquaroli e tutta la Giunta al fine di cercare insieme una soluzione. La Regione è pronta, in tempi ragionevolmente celeri, ad erogare contributi per affrontare in modo concreto questa problematica e permettere l’accesso al servizio a un numero maggiore di bambini non solo a Pesaro, ma ovviamente in tutta la Regione. Ringrazio i consiglieri comunali Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), Dario Andreolli (Lega) e Daniele Malandrino (Fratelli d’Italia) per la loro sollecitudine nell’evidenziare questa problematica. Sono certo – conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, – che grazie a questi contributi che la Regione Marche è pronta ad erogare, si possa permettere a molte più famiglie di avere accesso ai centri estivi per l’infanzia».