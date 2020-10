Cefla, salvi i 74 posti di lavoro nello stabilimento pesarese

PESARO – Possono tirare un sospiro di sollievo i 74 dipendenti pesaresi della Cefla.

Dopo il presidio delle maestranze pesaresi in via della Meccanica, davanti all’ex Sorbini, c’è stato uno sviluppo positivo. La vendita del ramo d’azienda c’è stata, ma per ora senza conseguenze sull’occupazione.



La Cefla ha sottoscritto ieri mattina un contratto con Itab La Fortezza Spa, controllata Italiana del Gruppo svedese Itab Shop Concept AB (“Itab”), per la cessione del ramo d’azienda relativo alla divisione arredamento Business Unit Shopfitting.

È stato firmato un accordo di partnership per i prossimi tre anni.

L’operazione – fa sapere l’azienda – prevede la costituzione di una nuova società di cui Cefla manterrà una quota del 19% per almeno i prossimi tre anni ed il mantenimento di tutta la forza lavoro (203 dipendenti) sullo stabilimento di Imola e 74 dipendenti a Pesaro.



«Una buona notizia – spiega Fabrizio Bassotti, segretario Fiom Cgil – sono state ore di apprensione, ora vogliamo l’apertura di un tavolo che porti a un piano industriale a livello nazionale, condiviso e che dia certezza alle maestranze.



Il presidente Cefla Gianmaria Balducci parla di una «opportunità che permetterà la continuità del business con possibilità di crescita importanti. Una complessa operazione che garantirà la presenza sul territorio e la riduzione al minimo delle conseguenze in termini occupazionali».