Cedimento alla scuola primaria di Fano: il comune al lavoro: «Due giorni per sistemare»

FANO – Il Comune al lavoro per ripristinare la situazione di cedimento avvenuto alla scuola primaria “Gentile”. Come già definito ieri mattina dopo il primo sopralluogo, la ditta incaricata dal Comune di Fano, insieme al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Fabbri e alla Dirigente scolastica Martellacci, ha preso visione degli spazi della scuola primaria “Gentile” (quattro aule e un corridoio collocati al primo piano) per definire gli interventi di controllo, verifica e messa in sicurezza che saranno avviati nella mattina.

Gli interventi, complessivamente, si protrarranno per 24/48 ore e fino al loro completamento le bambine e i bambini delle tre classi presenti negli spazi interessati saranno ospitati in altre aule disponibili all’interno della struttura scolastica. Contestualmente l’Ufficio Tecnico del Comune di Fano si è attivato per programmare un successivo intervento di controsoffittatura nei termini anticipati nella giornata di ieri.