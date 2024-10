Il cavallo del Catria, spettacoli e tipicità: il 13 e 20 ottobre appuntamento con Cantiano Fiera Cavalli

CANTIANO – A Chiaserna di Cantiano due domeniche per valorizzare il Cavallo del Catria, l’unica razza equina autoctona delle Marche, e tutto il territorio.



E’ la 45esima edizione per celebrare un animale che sa vivere bene anche allo stato brado, adattandosi perfettamente al pascolo in territorio montano. Proprio partendo da questa tradizione Cantiano Fiera Cavalli che si svolgerà nelle due domenica del 13 e 20 ottobre nella splendida cornice del centro ippico La Badia di Chiaserna, ha fondato le sue radici crescendo a tutti gli effetti nel tempo come evento commerciale ma contemporaneamente affermandosi come uno dei momenti di tradizione e culturali più importanti di tutto il territorio pesarese.

Un’occasione anche per godere della gastronomica locale: pane, amarene, birra, carni e formaggi. Un evento che coinvolge anche varie associazioni, come Confcommercio Marche Nord.

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano e presidente dell’Unione Montana del Catria e del Nerone, ha annunciato che anche questa edizione ha ricevuto il prestigioso patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a testimonianza della rilevanza che ha raggiunto la manifestazione a livello nazionale: «Cantiano Fiera Cavalli è un evento complesso, unico nel suo genere che non si svolge all’interno di un padiglione fieristico, bensì in un contesto naturalistico straordinario. L’amministrazione comunale, che in attesa di sviluppi futuri legati alla nascita di un vero e proprio ente fiera autonomo, è ancor oggi organizzatore diretto della manifestazione, anche quest’anno ne ha curato lo sviluppo con un impegno che va oltre le effettive disponibilità organizzative che una macchina comunale può mettere in campo. Venite a conoscere il Cavallo del Catria, le specialità di Cantiano e a comprendere la fortuna di vivere in un territorio ancora poco contaminato e incredibile come il nostro, vi aspettiamo».

Il presidente dell’associazione Allevatori Cavallo del Catria Giuseppe Travagliati, quello dell’associazione La Badia Paolo Vitali e il vicepresidente Anareai Giacomo Romitelli, hanno sottolineato la grande importanza di questo evento per lo sviluppo del cavallo del Catria e del territorio e l’impegno da parte di tutti per una edizione che saprà ancora una volta attirare professionisti del settore, appassionati e anche tante famiglie. Romitelli ha anche ricordato l’importanza del cavallo per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, e come negli ultimi anni i capi siano aumentati in maniera considerevole: sono ora 1500.

Il direttore generale Amerigo Varotti si è complimentato con l’amministrazione: «Evento straordinario, uno dei più importanti del settore in Italia. Cantiano è un gioiello e racchiude tutte le caratteristiche dell’Itinerario della Bellezza di cui fa parte, il nostro progetto di promozione turistica che nel 2026 conterà ben 29 Comuni».

L’importanza della Fiera è stata evidenziata anche dal vicedirettore Agnese Trufelli: «Un grande evento fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Mi congratulo con il sindaco e tutta l’amministrazione che, nonostante le difficoltà, crede in questa manifestazione, che cresce anno dopo anno, e nel cavallo del Catria».

Il pubblico potrà ammirare spettacoli equestri di primo livello. In questa edizione e per entrambe le domeniche, saranno ospiti incredibili addestratori e acrobati come Chiara Cutugno, Sofia Bacioia, Loretta Minollini e Alessandro Conte, che sapranno entusiasmare appassionati e non con numeri di alta scuola.

Non mancheranno inoltre momenti dedicati alla storia ed evoluzione del Cavallo del Catria come il carosello presentato a Verona 2023, gli spettacoli in libertà o il carosello dei piccoli e le esibizioni delle scuole, dimostrando come questa razza sia adatta perfettamente anche a chi vuol svolgere i primi passi in questo mondo.

Di particolare importanza e da segnare in agenda per domenica 13 ottobre, la 38esima rassegna del cavallo del Catria a cura di A.A.C.C. (Associazione Allevatori Cavallo del Catria) e A.N.A.R.E.I. (Associazione Nazionale Allevatori Razze Equine e Asinine Italiane) con le premiazioni dei capi migliori; un passaggio fondamentale che ogni anno accompagna lo sviluppo della razza.

Sul grande palco dell’area fiera invece, oltre le istituzioni nei vari momenti di inaugurazione, saliranno le band musicali, nell’ordine: Folk session, Binario 4 e I target band di Luca Vagnini, tra i gruppi che si erano resi protagonisti del concerto ‘Con il cuore nel Fango’ dello scorso settembre ad un anno dall’alluvione, in piazza Luceoli. Nel grande schermo del palco principale sarà inoltre da quest’anno possibile seguire in diretta gli spettacoli che si svolgeranno nell’arena coperta.

L’evento entrambe le domeniche è in programma dalle ore 09 alle ore 20; biglietto unico 5 euro, biglietto famiglia 15 euro (biglietto unico per nuclei familiari superiori a 3 persone), ingresso omaggio under 12 e over 75.

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Fiera e al numero 0721.789911