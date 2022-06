PESARO – Violentata in spiaggia, arrestato un albanese di Vallefoglia.

Il fatto è avvenuto nella notte di sabato quando una 20enne pesarese ha conosciuto il 22enne, operaio di una ditta edile.

Prima l’ha convinta ad andare fuori dal locale in spiaggia, poi l’avrebbe spinta in una stradina laterale dove ha iniziato a farle delle avances. Di fronte al rifiuto di lei che lo implorava di smettere, non si è fermato e l’ha violentata. Poi si è divincolata e ha dato l’allarme alle amiche. Sul posto i carabinieri. Lei è finita al Pronto soccorso dell’ospedale di Rimini. I medici hanno riscontrato abrasioni sulle parti intime, prognosi di 15 giorni per la giovane che è stata dimessa.

Domenica 12 giugno i carabinieri si sono presentati a casa del giovane e l’hanno arrestato. Nelle prossime ore l’udienza di convalida a Rimini.