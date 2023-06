CaterRaduno, ecco il programma ufficiale. A Pesaro dal 29 giugno al 2 luglio. Ci sarà Don Luigi Ciotti

PESARO – CaterRaduno, ecco il programma ufficiale. Un mix collaudato di musica, parole ed eventi in perfetto stile radiofonico. Dal 29 giugno al 2 luglio 2023 nella città di Pesaro torna il CaterRaduno, l’evento di inizio estate targato Rai Radio 2 e lanciato da Caterpillar, programma cult con Massimo Cirri e Sara Zambotti che sarà anche in diretta su Rai Radio 2, in visual al canale 202 del digitale terrestre e tivùsat e su RaiPlay.

Il CaterRaduno nasce per far incontrare e conoscere la grande comunità della radio del servizio pubblico: la squadra di Caterpillar, che da anni fa compagnia al suo pubblico ogni giorno in diretta e anche in rete, gli artisti vicini a Radio 2, le tematiche portate avanti negli anni sull’impegno civile con Libera e Don Luigi Ciotti. Quattro giorni di appuntamenti esclusivi (ad ingresso libero fino ad esaurimento posti), eventi e musica live, oltre alle dirette di Caterpillar dal palco del CaterRaduno, per una non stop all’insegna della cultura e della partecipazione.

La città di Pesaro, protagonista del CaterRaduno, si prepara a vivere “Un’estate da Capitale”, perché il richiamo di Pesaro2024, Capitale italiana della cultura, è già fortissimo. Il CaterRaduno, se è vero come si dice, che la radio “arriva prima”, sarà, infatti, un assaggio dei grandi temi, dalla musica, alla cultura e alla sostenibilità che scandiranno il programma di Pesaro2024. I Social di Rai Radio 2 racconteranno il CaterRaduno con contenuti esclusivi e clip dal backstage.

Il programma completo al link: https://www.raiplaysound.it/articoli/2022/06/CaterRaduno-76246248-ab8d-4947-a64f-e03227295444.html

CATERRADUNO RAI RADIO2

PESARO 2023:

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

BAIA FLAMINIA

ore 18.00 CATERPILLAR LIVE con Massimo Cirri e Sara Zambotti

special guest PIQUED JACKS dall’Eurovision Song Contest

PIAZZA DEL POPOLO

ore 21.30 IL TERZO SEGRETO DI SATIRA

BARABBA spettacolo teatrale con Walter Leonardi

DOMINO 23 film e dibattito con gli autori

VENERDÌ 30 GIUGNO

BAIA FLAMINIA

ore 6.00 BAUSTELLE live e on air su Rai Radio2

ore 18.00 CATERPILLAR LIVE con Massimo Cirri e Sara Zambotti

ore 21.30 VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI Canzoni carine altre meno

EMA STOKHOLMA Dj Set

SALA DELLA REPUBBLICA

ore 11.00 COMUNI SOSTENIBILI buone pratiche di sostenibilità locale a cura della Rete dei Comuni Sostenibili

SABATO 1 LUGLIO

TEATRO SPERIMENTALE

ore 11.00 NAUFRAGHI SENZA VOLTO di Cristina Cattaneo

lettura scenica con Valentina Picello e Renato Sarti

incontro sul soccorso umanitario con gli attori, Cristina Cattaneo, responsabile LABANOF, Cecilia Strada di ResQ e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

PIAZZA DEL POPOLO

ore 18.00 CANTO GRANDE PER LA LEGALITÀ con Don Luigi Ciotti di LIBERA

Orchestra LiberaMusica, Orchestra Sinopoli Junior | Direttore José Ángel Salazar Marín

BAIA FLAMINIA

ore 22.00 MIRKO CASADEI POPULAR FOLK ORCHESTRA & MODENA CITY RAMBLERS

DOMENICA 2 LUGLIO

CALETTA DEL MOLO DI LEVANTE

ore 6.00 GUIDO CATALANO

reading poetico all’alba

Da giovedì a domenica

UN MARE DI IDEE PER LE NOSTRE ACQUE

Azioni della campagna di COOP

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

