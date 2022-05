CaterRaduno a Pesaro, annunciate le date: dal 30 giugno al 3 luglio

Il sindaco di Pesaro. «Abbiamo scelto Baia Flaminia ai piedi del San Bartolo per poter ammirare il nostro tramonto sul mare»

PESARO – Il CaterRaduno sarà a Pesaro da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio. Sono queste le date annunciate dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci in diretta radiofonica su Caterpillar. «Tra i posti scelti per ospitare l’evento di Rai Radio 2 -anticipa – abbiamo scelto Baia Flaminia, un luogo bellissimo ai piedi del monte San Bartolo. Dove -scherza con i conduttori – potremmo ammirare anche il famoso tramonto sul mare».

Appuntamento previsto per il week end a cavallo tra giugno e luglio, la festa annuale che chiude la stagione della trasmissione culto di Rai Radio2 tornerà ufficialmente in pianta stabile nella città dove il sole tramonta ad est, dopo la toccata e fuga nell’edizione itinerante dello scorso anno del CaterTour. «Ospitarla ci riempie d’orgoglio, ci prepareremo al meglio. Sarà una bella occasione per festeggiare la vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2024 insieme a tanti ospiti e artisti». Il programma verrà svelato nelle prossime settimane».