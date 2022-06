Pesaro, CaterRaduno al via: concerto all’alba di Motta a Baia Flaminia

PESARO – Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci taglia simbolicamente il nastro della prima edizione pesarese del CaterRaduno. «Siamo molto orgogliosi di ospitarvi – ha detto sul palco di Baia Flaminia, insieme a Sara Zambotti e Massimo Cirri -. È una manifestazione che ho sempre invidiato a Senigallia. Vi abbiamo corteggiato per qualche anno… ma alla fine siamo riusciti a portarvi qui e ci gusteremo insieme il tramonto sul mare». Passaggio di testimone per la manifestazione di Rai Radio 2, al fianco di Ricci anche l’ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi.

Quattro giorni di musica, cultura, eventi: «Cercheremo di preparare la città al meglio. Il CaterRaduno è un modo per iniziare la cavalcata verso il 2024, vogliamo che questi anni siano un crescendo rossiniano», ha concluso prima dello scambio di regali. «Vi ho portato i simboli di Pesaro: il logo della Capitale Italiana della Cultura e una ceramica di Rossini, perché siamo anche la città della ceramica!». In cambio Sara Zambotti e Massimo Cirri hanno donato al primo cittadino la sua immagine sagomata: «Emozionante fare la foto vicino a me stesso».

Il programma venerdì 1 luglio

Venerdì 1 luglio sveglia presto per godersi il concerto all’alba di Motta a Baia Flaminia, live su CaterpillarAM Radio2 con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni e in Visual su RaiPlay. Mentre la sera sarà la volta di Ariete, a partire dalle 22 diretta su Radio2.

In programma incontri sul tema della sostenibilità e sulla legalità. Con il progetto “Ogni Ape Conta” (a cura di Coop, che verrà presentato venerdì 1 luglio alle ore 11 al Parco Miralfiore) il CaterRaduno si occupa anche di diffondere e sostenere nuove pratiche per un’agricoltura più sostenibile.

Poi con Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, venerdì 1 luglio dalle 18, il punto sui temi del risparmio energetico, nell’anno in cui la campagna comunitaria di Radio2 M’Illumino di Meno è diventata Giornata Nazionale istituita dal Parlamento.

Alla 22 concerto serale di Ariete da Baia Flaminia, in diretta su Radio2.

Alle 23.30 “Porto a Porto” al Teatro Sperimentale, spettacolo di e con Marina Senesi, che per Caterpillar ha ideato e realizzato molti viaggi avventurosi attraverso i quali ha raccontato il territorio in maniera davvero inedita.