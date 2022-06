PESARO – Ci siamo quasi. È iniziato il conto alla rovescia per il fine settimana del CaterRaduno. Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ospiterà l’evento d’inizio estate targato Rai Radio2, lanciato dai programmi Caterpillar e Caterpillar AM, che animerà il territorio con un mix collaudato di musica, parole ed eventi.



«Sarà una vera e propria festa per tutta la città, grazie a tante iniziative che vi faranno ridere, divertire, riflettere – hanno garantito il sindaco Matteo Ricci e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini -. Quattro giorni nei quali si parlerà di musica e sostenibilità, attraverso la presenza di tanti ospiti». Motta, Ariete, Bandabardò e Cisco ci faranno cantare a ballare. Don Luigi Ciotti, il ministro Enrico Giovannini ci faranno riflettere sulle tematiche sociali.

Il CaterRaduno 2022 è un progetto di Rai Radio2, Comune di Pesaro in collaborazione con AMAT e con la partecipazione di Coop.

Ecco il programma completo:

Giovedì 30 giugno Radio2 si trasferisce sulla spiaggia a Baia Flaminia, con le dirette radiofoniche di Caterpillar (giovedì 30 e venerdì 1 luglio dalle ore 18) con Sara Zambotti e Massimo Cirri, e di CaterpillarAM (venerdì 1 luglio a partire dalle ore 6) con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni che lanceranno il concerto all’alba di Motta, live su Radio2 e in Visual su RaiPlay.

Tra i primi eventi in calendario, “la maratona Pennacchi”, una maratona lunga dal tramonto alla notte di due degli spettacoli più cari firmati da Andrea Pennacchi, “Eroi” e “Mio padre”, sul palco di Piazza del Popolo, dalle 21.30.

Venerdì 1 luglio, un altro grande evento musicale in diretta su Radio2 e in streaming video, il live di Ariete dal palco di Baia Flaminia, dalle 22. A seguire lo spettacolo teatrale “Porto a porto” di e con Marina Senesi che per Caterpillar ha ideato e realizzato molti viaggi avventurosi attraverso i quali ha raccontato il territorio in maniera davvero inedita. Ma il CaterRaduno non finisce qui: nei giorni di festival sono in programma incontri sul tema della sostenibilità e sulla legalità.

In particolare con Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, venerdì 1 luglio dalle 18, il punto sui temi del risparmio energetico, nell’anno in cui la campagna comunitaria di Radio2 M’Illumino di Meno è diventata Giornata Nazionale istituita dal Parlamento.

Con il progetto “Ogni Ape Conta” (a cura di Coop, che verrà presentato venerdì 1 luglio alle ore 11 al Parco Miralfiore) il CaterRaduno si occupa anche di diffondere e sostenere nuove pratiche per un’agricoltura più sostenibile.

Sabato 2 luglio, partecipa come di consueto al CaterRaduno, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera Associazione contro le Mafie. Perché il CaterRaduno è sempre occasione di un pensiero sui temi della giustizia sociale e sabato 2 luglio, dalle 18 in Piazza del Popolo, si terrà la festa di Libera, con il concerto del coro dei bambini con LiberaMusica, l’omaggio ai Beatles dei 100 batteristi e la “scampanellata” con la Banda Osiris. La sera, a seguire, Bandabardò live insieme a Cisco sul palco di Baia Flaminia dalle 21.

La solidarietà verso le persone colpite dalla guerra in Ucraina attraverserà diversi momenti del festival, dando voce a giovani e non, accolti sul territorio pesarese e creando momenti dedicati. Come il torneo di calcio a 5 “Un calcio alla guerra, una partita per l’Ucraina”, in agenda per sabato 2 luglio dalle ore 10 e il talk in programma dalle 11.30 al Teatro Sperimentale con i conduttori di Caterpillar e tanti ospiti.

Dalle 23.30, al Teatro Sperimentale, “W la fuga”, uno spettacolo fuggevole con sette fuggiaschi professionisti. Massimo Cirri e Marco Pastonesi raccontano storie di fughe in bici ma anche a piedi, a due ruote ma anche a quattro zampe, mentre la Banda Osiris e Alessandro D’Alessandro suonano e cantano pezzi, motivi, vie e arie di fughe. Per lanciare la Pedalata con tutti i mezzi possibili (monopattino, bici, bici sull’acqua, risciò) con tappe nei luoghi della Pesaro ciclabile e sostenibile, in programma domenica 3 luglio dalle ore 9.

Il CaterRaduno sarà anche l’occasione per raccontare il laboratorio Pesaro, una città virtuosa che sta costruendo negli anni un modello di vita sostenibile (è a Pesaro l’edificio scolastico più sostenibile d’Europa), di accoglienza (ascolteremo la voce di Vito Fiorino, pescatore di Lampedusa salvatore di vite nel Mediterraneo) e di sviluppo culturale, che l’ha portata ad essere nominata Capitale della Cultura del 2024 e Capitale dei giovani nel 2022.

Orari e luoghi, il programma nel dettaglio:

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

dalle 18 alle 10 DIRETTA CATERPILLAR live dal palco di Baia Flaminia

alle 21.30 MARATONA PENNACCHI, in piazza del Popolo. Un evento teatrale speciale in occasione del CaterRaduno di Pesaro di e con Andrea Pennacchi “Eroi+Mio padre”

alle 23.30 MEZZANOTTE LIBERA a Baia Flaminia. Finger food per la legalità, in collaborazione con Italpizza

VENERDÌ 1 LUGLIO

alle 6 CONCERTO ALL’ALBA con MOTTA, palco di Baia Flaminia

-alle 11 OGNI APE CONTA. Al Parco Miralfiore, la presentazione del progetto e posizionamento dei Bee Hotel (a cura di Coop)

dalle 18 alle 20 DIRETTA CATERPILLAR. A Baia Flaminia, con i conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri ci sarà il Ministro Enrico Giovannini

dalle 22 CONCERTO SERALE di ARIETE da Baia Flaminia, in diretta su Radio2

alle 23.30 PORTO A PORTO al Teatro Sperimentale, spettacolo di e con Marina Senesi

SABATO 2 LUGLIO

alle 10 UN CALCIO ALLA GUERRA, una partita per l’Ucraina a Baia Flaminia

alle 12 L’HO DETTO ALLA RADIO. Sul palco dello Sperimentale il meglio delle storie di una stagione radiofonica

alle 18 RULLATE PER LIBERA, in piazza del Popolo. Concerto della Pace con l’Orchestra e il Coro di Libera Musica. 100 batteristi per i 60 anni dei Beatles, con Luigi Ciotti e la Banda Osiris.

alle 21 CONCERTONE BANDABARDÒ +CISCO sul palco di Baia Flaminia

alle 23.30 W LA FUGA al Teatro Sperimentale, racconti di fuge di e con Massimo Cirri e Marco Pastonesi. Canzoni e musiche della Banda Osiris e Alessandro d’Alessandro

DOMENICA 3 LUGLIO