FANO – Torna ‘Castelli d’aria’, il festival itinerante degli organi storici nella Val Metauro. L’evento, giunto alla sua XIV edizione, è promosso dall’associazione culturale “Il Laboratorio Armonico”, per la direzione artistica di Giovannimaria Perrucci.



La manifestazione si compone quest’anno di 7 esibizioni che si terranno per altrettante domeniche, in alcune delle chiese più suggestive dei borghi della Valle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino.

Castelli d’Aria 2019

Il festival, che prenderà via da Montevecchio di Pergola, verrà inaugurato domenica 20 settembre, alle ore 18.15, nella Chiesa di San Giuseppe con il concerto di Irene De Ruvo, organista e clavicembalista, docente al Conservatorio di Reggio Calabria. L’artista, affermata interprete del repertorio organistico storico, si cimenterà con uno strumento noto agli appassionati del genere per essere uno tra i più significativi del panorama organario regionale, magistralmente restaurato dieci anni fa.

Un momento dell’edizione 2019 di Castelli d’Aria

Un evento di nicchia, destinato a pochi fortunati ed appassionati: la capienza infatti, per questo primo appuntamento, è di soli 25 posti, così da poter rispettare le normative anti Covid. L’ingresso è libero. Sarà possibile prenotare il proprio posto nella sezione dedicata sul sito www.eventbrite.

Il programma dei concerti:



Domenica 20 settembre, 18.15

Montevecchio di Pergola

Chiesa di San Giuseppe

Irene De Ruvo

Domenica 27 settembre, 18.15

Montemaggiore al Metauro

Chiesa di Santa Maria del Soccorso

Fabiana Ciampi, organo

Domenica 4 ottobre, 18.15

San Lorenzo in Campo

Pieve San Biagio

Fabio Ciofini

Domenica 11 ottobre, 18.15

Cagli

Concattedrale di Santa Maria Assunta

Alessandro Bianchi

Domenica 18 ottobre, ore 18.15

Saltara

Chiesa di San Pier Celestino

Stefano Marino

Domenica 25 ottobre, ore 18.15

Barchi

Collegiata di Sant’Ubaldo

Matteo Venturini

Domenica 1 novembre, 21.00

Fano

Basilica di San Paterniano

Nicola Procaccini