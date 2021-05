Caso Siligata, l’Ente parco San Bartolo interviene: «Sicurezza prioritaria»

PESARO – Sicurezza sulle Siligate, per l’Ente Parco San Bartolo è “prioritaria”. Il presidente del Parco Stefano Mariani ha riferito in una nota che «durante l’ultimo Consiglio Direttivo tutti i consiglieri si sono espressi, eccezion fatta per Federica Tesini, auspicando interventi per aumentare la sicurezza delle Siligate. È stata verbalizzata una mozione per eliminare la situazione di stallo amministrativo e sollecitare soluzioni urgenti per la sicurezza stradale quale elemento assoluto di maggiore criticità».

«In linea con questa posizione anche il Presidente del quartiere San Bartolo Jolanda Filippini che rileva come un continuo dibattito su questioni marginali, ha di fatto tralasciato la questione più importante: la sicurezza della strada. Anche l’assessore Morotti evidenzia che gli atti del Comune e della Provincia, siano stati dettati da contingenti polemiche ed abbiano perso di vista l’obiettivo politico più impellente».

L’Ente parco interviene dopo gli ultimi sviluppi sul tema dello spartitraffico prima realizzato e poi rimosso. Ora Anas è pronta a ricorrere al tar mentre i consiglieri d’opposizione hanno sconsigliato questo intervento.