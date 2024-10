L'intervento in viale Napoli e vie limitrofe (per un raggio di 300mt): nella notte del 5 ottobre, dalle ore 3 alle ore 4.30

PESARO – Caso di Dengue a Pesaro, parte la disinfestazione contro le zanzare.

Il Comune fa sapere infatti che, a seguito della segnalazione di Ast di un caso accertato di Dengue a Pesaro, questa notte, dalle ore 3 alle ore 4.30 del 5 ottobre, Aspes effettuerà interventi di disinfestazione in viale Napoli e nelle vie limitrofe.

L’area interessata, per un raggio di circa 300 metri (100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza), riguarderà:

via Amalfi, viale Gorizia, viale Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, viale Napoli, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra i due Porti, viale Trento, viale Trieste.

All’interno di questa area i cittadini dovranno adottare delle opportune misure (del tutto analoghe a quelle già adottate negli anni scorsi) volte ad evitare possibili punture di zanzara tigre e ad evitarne la proliferazione. Si raccomanda a tutti i cittadini di seguire le indicazioni, riportate nell’ordinanza n. 2172 del 04/10/2024.

Per precauzione di suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento.

Già dal primo pomeriggio verranno affissi volantini informativi nelle vie interessate. La ditta incaricata da Aspes proseguirà con l’intervento adulticida anche nei giorni a venire, tenendo conto che l’abbassamento delle temperature di questi giorni contribuisce in modo naturale alla riduzione della riproduzione delle zanzare.