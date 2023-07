Cartoceto, tira un’aria nuova nelle scuole: in arrivo nuovi purificatori

CARTOCETO – Tira un’aria nuova nelle scuole di Cartoceto e non si tratta solamente di un modo di dire. Dopo aver dotato, dallo scorso settembre, le scuole primarie di impianti di ventilazione meccanica controllata, un altro importante risultato per i plessi scolastici del territorio di Cartoceto in termini di vivibilità degli spazi interni. Con l’avvio del prossimo anno, infatti, la scuola secondaria e tutte quelle dell’infanzia saranno dotati di nuovi purificatori d’aria.

«Due interventi possibili – sottolinea soddisfatto il sindaco Enrico Rossi – grazie ai contributi della Regione Marche, per un investimento totale di 135mila euro comprensivi di cofinanziamento comunale, derivanti da due bandi promossi dall’allora assessore all’istruzione Giorgia Latini. Voglio ringraziare l’attuale parlamentare e segretario regionale Lega Marche poiché, al di là di ciò che l’emergenza covid ha oltremodo evidenziato, ha sempre creduto nell’efficacia di questi strumenti utili a garantire una maggior salubrità degli spazi comuni. Sono sicuro – continua il Sindaco – che anche questo tipo di attrezzature contribuiscano a qualificare un istituto e dunque a determinare le scelte delle famiglie».

L’assessore Giorgia Latini con il Sindaco Enrico Rossi

«Gli impianti di ventilazione meccanica controllata – spiega il sindaco – permettono di ridurre significativamente l’inquinamento indoor, che sappiamo essere superiore a quello esterno, e di perseguire il risparmio energetico, dovuto all’eliminazione della consueta pratica dell’apertura delle finestre per cambiare l’aria anche quando il riscaldamento è acceso».

«A completamento – prosegue il Sindaco – arriva questo secondo intervento realizzato con il finanziamento regionale ottenuto dall’Istituto Comprensivo “M. Polo”, al quale abbiamo fornito tutto il supporto tecnico necessario. I tre stadi di filtraggio, con pre-filtro, filtro al carbone attivo e filtro Hepa, sono in grado di abbattere il 99,5% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino alla dimensione di 1 micron (germi, virus, sostanze chimiche, odori, polveri sottili, pollini, allergeni). I purificatori sono inoltre dotati di un sensore che rileva le PM 2.5 e regola automaticamente i settaggi delle macchina, capace di garantire tre ricambi d’aria all’ora. L’ambiente, infine, è integrato anche con dispositivi di rilevazione di anidride carbonica che indicheranno l’eventuale necessità di aerazione».

.