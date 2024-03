Cartoceto, pensionato schiacciato da un grosso tronco che stava tagliando. Inutili i soccorsi

CARTOCETO – Dramma a Cartoceto dove un 83enne è morto schiacciato da un grosso tronco. E’ successo intorno alle 16 del 21 marzo nella frazione di Ripalta. Il pensionato stava tagliando un albero oramai secco quando qualcosa è andato storto.



A dare l’allarme è stato il fratello più piccolo che si trovava con lui al momento dell’incidente e che ha subito intuito l’estrema gravità della situazione. Sul posto sono prontamente giunti gli operatori del 118 che hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza; purtroppo all’arrivo dell’elisoccorso l’uomo si era già spento: i sanitari accorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Sul luogo anche i carabinieri ed il personale dell’Ast addetto agli infortuni sul lavoro: l’incidente si sarebbe consumato in un terreno privato. La vittima, che non era sposata, viveva con il fratello di pochi anni più giovane e la cognata. la notizia si è diffusa velocemente nel comune gettando nello sconforto quanti lo conoscevano.