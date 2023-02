Cartoceto, lupi a ridosso di una casa tenuti a bada da un pastore maremmano – VIDEO

CARTOCETO – Una casa in campagna ed un piccolo branco di lupi composto da 2 o 3 elementi che si spingono a ridosso dell’abitazione. A tenerli a bada ci pensa, non senza difficoltà, il pastore maremmano del proprietario che, a debita distanza, filma tutto. È successo a Cartoceto alcuni giorni fa: le immagini, caricate anche su youtube, sono divenute virali suscitando reazioni e commenti.



A segnalare l’accaduto è stato attraverso i social lo stesso diretto interessato: «Un branco di lupi a Cartoceto, in piena campagna, ma a 100 metri da casa mia, un bello spavento ma il mio maremmano li ha un po’ spaventati».

Gli avvistamenti negli ultimi giorni hanno riguardato un po’ tutta la Valmetauro: altre segnalazioni sono arrivate da Castelvecchio di Monte Porzio. Sono divenute virali le immagini che ritraggono tre esemplari di lupi che corrono sulla Pergolese a tutta velocità in direzione interna. Nel breve filmato si sentono le voci degli occupanti dell’auto che commentano sorpresi: «Guarda, guarda i lupi. Sono spaventati, per forza. Ma tanto, sulla strada così? Che roba, ci sono le case a destra e a sinistra. Come fuggono!». (A questo link il VIDEO)

In merito ai tanti avvistamenti il Parco Naturale del Monte San Bartolo sta diffondendo un codice di comportamento ideato da Life Wolfalps, un progetto europeo che mira a migliorare la coesistenza tra il lupo e chi vive e lavora sulle Alpi perfettamente replicabile nelle Marche e che illustra come comportarsi in caso di incontro ravvicinato.