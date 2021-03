CARTOCETO – Il Comune di Cartoceto (PU), da sempre attento all’ecologia ed al trasporto sostenibile, si appresta a diventare ancora più green: presto verrà infatti rinnovato il parco mezzi con l’acquisto di quattro veicoli elettrici in sostituzione della vecchia dotazione.

Il tutto sarà reso possibile grazie al contributo di 100 mila euro stanziato dalla Regione. L’amministrazione infatti ha partecipato con successo al bando regionale per lo sviluppo e la diffusione della mobilità sostenibile.

Un’opportunità importante che consente al Comune di Cartoceto di dotarsi appunto di quattro veicoli a trazione totalmente elettrica che andranno a sostituirne altrettanti, tutti di categoria inferiore all’Euro 3 e dunque più inquinanti.

«Un rinnovo necessario – evidenzia il Sindaco Enrico Rossi – sia perché permette di dotarci di mezzi nuovi e affidabili, sia perché consente di andare nella direzione tracciata dall’Unione Europea, di traguardare cioè entro il 2030 il numero di 30 milioni di veicoli a emissioni zero. Proprio per questo – specifica Rossi – anche se il bando consentiva di acquisire veicoli ibridi, abbiamo comunque optato per mezzi totalmente elettrici che eliminano le emissioni e migliorano la qualità dell’aria. Due autovetture – precisa il Sindaco – saranno destinate alla polizia locale, mentre un mezzo furgonato e un mini autocarro con ribaltabile saranno impiegati per i servizi di manutenzione del territorio».

Prossimamente, grazie ad un accordo stretto con Be Charge, sul territorio comunale di Cartoceto saranno installate delle colonnine di ricarica per auto ibride ed elettriche, via via più diffuse d’ora in avanti, per creare ulteriori facilitazioni nella ricarica dei propri mezzi, in totale comodità e sicurezza.