CARTOCETO – Grave schianto nella mattinata del 7 ottobre nel centro di Lucrezia di Cartoceto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture.



Le cause dello schianto sarebbero attualmente al vaglio delle autorità intervenute sul posto. Dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che lo scontro principale abbia riguardato due veicoli e che, nella carambola innescata, una terza auto sia rimasta coinvolta. Per soccorrere uno dei feriti è stato necessario allertare i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre un automobilista dalle lamiere.



Sul luogo anche due ambulanze. Nonostante i gravi danni ai mezzi, i feriti sarebbero stati trasferiti all’ospedale di Pesaro in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Saltara e la Polizia locale. Non si esclude che l’asfalto viscido, dovuto alle piogge delle ultime ore, possa aver giocato un ruolo importante nella dinamica dello schianto.