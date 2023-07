CARTOCETO – I Carabinieri della Stazione di Colli al Metauro, unitamente al personale della Polizia Locale di Cartoceto, hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza nei pressi della zona industriale “Borgognina” di Lucrezia di Cartoceto, in quanto era stato segnalato il ripetersi di assembramenti di giovanissimi, in gran parte minorenni e neo patentati, che si radunavano con auto e moto per eseguire manovre spericolate, mentre il resto dei presenti effettuava video con i telefonini, insomma una trasposizione nostrana della celeberrima saga “Fast&Furious”

Giovanissimi si radunano per filmare manovre spericolate con auto e moto

I militari hanno anche accertato l’esistenza di un profilo Instagram sul quale venivano postate foto e video delle pericolose gesta e pubblicizzati eventi clandestini. Il blitz è avvenuto qualche giorno fa: dopo aver individuato circa un centinaio di giovanissimi che si stavano raggruppando, appena sono iniziate le performance le autorità sono intervenute.



Lo spettacolo è stato interrotto dall’intervento congiunto di militari e agenti municipali che hanno così identificato gran parte dei presenti ed elevato a loro carico contravvenzioni per circa 1000 euro, in relazione alla mancanza di dispositivi in dotazione ai mezzi rispetto alle caratteristiche del mezzo, alla velocità non commisurata alle condizioni della strada e ai rumori causati dagli pneumatici a seguito di forti frenate, accelerazioni e testacoda.

Gli spettatori sono stati invece diffidati dal reiterare simili assembramenti, anche in considerazione dell’intrinseca pericolosità di tali condotte per la propria incolumità. L’operazione congiunta si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della guida sicura nel rispetto del Codice della Strada, soprattutto alla luce dei recenti, gravi fatti di cronaca, che hanno visto come protagonisti ragazzi giovanissimi che, per riprendere le proprie gesta su auto o moto, hanno finito per causare a terzi gravissime conseguenze.