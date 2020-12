Cartoceto baciata dalla Dea bendata: vinti oltre 18mila euro al SuperEnalotto

Nell’ultimo mese nel pesarese altre due vincite significative: a Sant’Angelo in Vado, quasi 48mila euro, e Marotta, dove un fortunato con una giocata di pochi euro, si era aggiudicato una maxi vincita da 1 milione

CARTOCETO – La Dea bendata torna nuovamente a far visita alla provincia di Pesaro, più precisamente a Cartoceto. Nella giornata di martedì 29 dicembre è stato centrato un “5” da 18.107,36 euro al SuperEnalotto. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria in via Flaminia 200/204.

Nell’ultimo mese nel pesarese si erano registrate altre due vincite significative: nell’estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, era stato centrato a Sant’Angelo in Vado un “5” da quasi 48 mila euro, mentre lo scorso mese la Dea della fortuna aveva fatto capolino a Marotta: in quel caso un fortunatissimo cliente a Marotta, con una giocata di pochi euro, si era aggiudicato una maxi vincita di 1 milione di euro. Un evento a dir poco rarissimo che in Italia finora ha avuto solo altri 136 precedenti.