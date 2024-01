Cartoceto, ancora un incidente sul lavoro: camion si ribalta, ferito il conducente

CARTOCETO – Nuovo incidente sul lavoro nelle Marche. È successo nel primo pomeriggio del 19 gennaio a Cartoceto nella cava di ghiaia Penserini. A farne le spese un 40enne pesarese che stava conducendo un camion quando questo, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato imprigionando nella cabina di guida l’operatore.



L’uomo, fortunatamente, è riuscito a liberarsi da solo e a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo nonostante le ferite riportate tra cui alcune fratture. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasporto via gomma – vista l’impossibilità di alzarsi in volo dell’eliambulanza a causa del vento – all’ospedale regionale di Torrette.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Fano e per gli accertamenti di legge gli agenti della polizia locale di Cartoceto. La prognosi sarebbe riservata ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.