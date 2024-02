Cartoceto, 47enne ladro di rame in manette dopo 10 anni

CARTOCETO – Lenta ma inesorabile. Due aggettivi che ben raccontano in questo caso la macchina della giustizia: un 47enne di nazionalità bulgara è finito in manette per un furto avvenuto 10 anni prima.



L’uomo è stato arrestato dalla polizia locale nella città di Dupnitsa: su di lui pendeva un mandato della Procura generale di Perugia; ora dovrà scontare una pena di di 4 anni e 4 mesi di reclusione.



Dieci anni fa aveva rubato un’ingente quantità di rame del valore di diverse decine di migliaia di euro in un cantiere a Cartoceto. Attualmente l’uomo è in attesa di estradizione verso l’Italia dopodiché per lui si apriranno le porte del carcere in Italia.