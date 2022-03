Carriera contro Ricci su sanità e caso Gnudi, Articolo Uno Pesaro: «Siamo al Far west»

PESARO – Da una parte il presidio del Pd davanti all’ospedale per chiedere provvedimenti sulla carenza di medici. Dall’altra la contromanifestazione di Umberto Carriera, leader di IoAproRinascimento contro l’idea del sindaco Ricci di dare una benemerenza al medico Gnudi, noto per le sue frasi contro i no-vax.

Sul caso interviene Articolo 1. «La capitale della cultura diventa una città del Far west? Non bastava la cronaca quotidiana di pestaggi, botte, violenze che ci riporta la stampa! Dovremo assistere anche al duello Pd / Carriera davanti all’ospedale, pro e contro l’incolpevole dottor Gnudi? Carriera s’è stancato di aprire i ristoranti ai no vax e si mette a far politica sanitaria?

Articolo Uno da subito si è schierato al fianco di un medico straordinario per competenza e per capacità organizzative, come affermano i suoi collaboratori e ha stigmatizzato il non riconoscimento di queste qualità da parte dell’azienda Sanitaria. Ma sinceramente ritiene veramente fuori luogo anche la decisione del Pd di lamentare la scelta della dirigenza sanitaria quando ormai i buoi sono usciti dalla stalla, tra l’altro in quel modo in po’ spettacolare che non si addice alla serietà della situazione».



Per Articolo Uno: «Il Pd esprime nella città, e non solo, un’autorevolezza istituzionale e politica che poteva avere un ruolo determinante nell’intervenire al momento opportuno. Non sappiamo se il dottor Gnudi si sentirà risarcito dal premio cittadino, noi gli auguriamo di essere di nuovo e presto collocato nel ruolo importante per i cittadini come gli spetta. Tralasciamo in quest’occasione di esprimere la nostra preoccupazione forte per lo stato in cui è ridotta la sanità pesarese».