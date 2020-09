CARPEGNA – Una sbandata improvvisa, poi la caduta fatale: ha perso la vita così Giovanni Ziruddu, 57enne residente in Carpegna in zona Le Terrazze.



Il dramma si è consumato nella tarda mattinata del 1°settembre, verso le 11, presso il Ponte Cappuccini nel comune di Pietrarubbia lungo la strada Sp1 cantoniera. Il centauro, in sella alla sua Yamaha, stava viaggiando in direzione Carpegna-Macerata Feltria, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del motociclo finendo rovinosamente a terra. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo: sul posto si sono precipitati gli uomini del 118, ai quali però non è rimasto che constatare il decesso. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Sassocorvaro.



Sul luogo anche i carabinieri di Piandimeleto, che dovranno cercare di chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. L’unica certezza al momento è che, nello schianto, nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. Il decesso allunga la lista degli incidenti mortali con protagonisti dei motociclisti che hanno segnato questa estate che sta per andare in archivio.