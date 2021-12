Carpegna: cagnolina precipita in un dirupo, salvata il giorno di Natale

CARPEGNA – Cagnolina salvata il giorno di Natale. Il Soccorso Alpino e Speleologico del Servizio Regionale Marche, è stato chiamato a dare supporto ad animali in difficoltà in ambiente impervio a Carpegna.



Il personale ha recuperato Chicca, una cagnolina precipitata nella tarda giornata della vigilia di Natale lungo uno dei dirupi che caratterizzano un intero costone del monte Carpegna. Durante una battuta di caccia, il cane è precipitato lungo un canalone, non riuscendo più a raggiungerne la sommità dalla quale il padrone, disperato, la chiamava a gran voce. Di concerto con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macerata Feltria, è stato deciso di non intraprendere le operazioni di recupero sul calar della sera per motivi di sicurezza, data la presenza di molti massi in fase di distacco sul pendio eroso dalle piogge. All’alba di Natale invece, col favore della luce e dopo un breve briefing, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Pesaro e Urbino, accompagnati sulla verticale del precipizio da diversi cacciatori tra i quali il padrone della piccola cagnetta, hanno approntato una calata per portare un proprio tecnico alla perlustrazione del canale dove, richiamata dal proprietario, più a valle di circa settanta metri, la malcapitata latrava disperata imprigionata tra le sterpaglie, tutta bagnata ed impaurita.

Il recupero dell’animale (Foto da Soccorso Alpino e Speleologico Marche – CNSAS)

L’operatore, una volta assicurata la malcapitata, è stato recuperato dalla squadra alla sosta di partenza con tecniche alpinistiche e così il proprietario ha finalmente potuto abbracciare di nuovo la piccola in evidente stato di sofferenza.

Il dirupo in cui era caduto l’animale (Foto da Soccorso Alpino e Speleologico Marche – CNSAS)

La squadra di recupero alla fine delle operazioni sottolinea: «Buon Natale Chicca, oggi sei tu il nostro regalo più gradito».