Carpegna: cade in un dirupo, morto escursionista

L'incidente in località Passo della Cantoniera. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma grazie al personale Speleo Alpino Fluviale

CARPEGNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti a Carpegna, località Passo della Cantoniera, per la ricerca di una persona di 70 anni che si era allontanata durante una escursione in gruppo.

Sul posto si sono recate tre squadre VVF con mezzi fuoristrada e l’elicottero Drago 124 del nucleo di Arezzo che, durante il sorvolo della zona, ha avvistato il corpo della persona in un dirupo effettuando il recupero con il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) di bordo. Purtroppo per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul posto i Carabinieri e il personale del 118.