Caro bollette, Comune di Vallefoglia: «Ridurre le spese del 50% o saremo in grave difficoltà»

Il sindaco Ucchielli e l'assessore Calzolari chiedono «un aiuto deciso dello Stato per non tagliare servizi»

VALLEFOGLIA – Caro bollette, il Comune di Vallefoglia cerca massimi risparmi, ma servono aiuti statali per sostenere i costi dell’illuminazione pubblica.

Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’Assessore all’energia Mirco Calzolari comunicano che la Giunta, «visto l’irrefrenabile aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas metano che hanno forti ripercussioni sul bilancio dell’Amministrazione, ha deciso di demandare agli Uffici Comunali di studiare strategie e soluzioni per ottenere almeno un risparmio di circa il 50% della spesa».

«Il Comune di Vallefoglia – fa notare il Sindaco – già dagli ultimi anni ha fatto ingenti investimenti per contenere i costi energetici soprattutto sugli impianti di pubblica illuminazione con l’installazione in quasi tutto il territorio di lampade a led a basso consumo. Gli interventi hanno permesso di conseguire un risparmio di oltre il 20% ma i recenti assurdi e ingiustificati aumenti dei costi hanno però quasi vanificato tutte le operazioni effettuate.

«A seguito dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime che incidono in maniera rilevante sulla realizzazione delle opere pubbliche – prosegue il sindaco – ritengo comunque indispensabile un intervento deciso da parte dello Stato come già è stato fatto nel periodo dell’emergenza epidemiologica con lo stanziamento di ulteriori risorse di almeno il 30%, per non essere costretti a ridimensionare o tagliare altri servizi che vengono attualmente erogati ai cittadini».

L’Amministrazione Comunale si impegnerà comunque assiduamente anche in questo periodo così difficile per cercare di conseguire «i massimi risparmi ma nello stesso tempo è consapevole che se non si riceveranno concreti aiuti da parte dello Stato i prossimi mesi risulteranno molto difficili e ci si verrà sicuramente a trovare in forte difficoltà».