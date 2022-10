Caro bollette, a Pesaro niente pista di ghiaccio per Natale

PESARO – Caro bollette, addio pista di ghiaccio in piazza per Natale. A comunicarlo è il sindaco Matteo Ricci.

«A malincuore questo anno rinunceremo alla nostra bella pista di ghiaccio – spiega il sindaco – Una decisione ragionata che va nella giusta direzione della sostenibilità, visto il caro energia che grava sulle amministrazioni e su tutto il Paese. Allestiremo comunque un bel Natale a Pesaro, meno dispendioso dal punto di vista energetico ma con lo stesso calore. Tra qualche giorno la presentazione di Pesaro nel Cuore 2022».

Del resto nel consiglio comunale di luglio era stato approvato l’assestamento di bilancio proprio per far fronte alle spese. Si parla di 1.6 milioni di bolletta del gas in più e di 750 mila euro in più per pagare i servizi di illuminazione pubblica. Oltre 2,3 milioni di euro complessivi, cifre pesanti, che vengono sostenute grazie all’avanzo di bilancio.