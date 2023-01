Carnevale di Fano, l’ultima tessera è di Vasco Rossi

FANO – Si è concluso il tesseramento per il Carnevale di Fano 2023: l’ultima tessera è andata ad un pezzo da novanta della musica italiana: Vasco Rossi. Il direttore organizzativo del Carnevale Daniele Carboni ha infatti fatto visita al rocker nella sua Zocca e per l’occasione il musicista ha sottoscritto l’ultima tessera del 2022.

Quello che si prospetta tra poche settimane sarà sicuramente un Carnevale d’autore. Non a caso Roberto Casini, autore e compositore che collabora con tanti artisti italiani tra cui Vasco Rossi, ha infatti deciso di scrivere una canzone per il Carnevale di Fano dove ormai risiede da tempo.

«Questa città mi ha subito accolto in maniera splendida – racconta l’autore – e devo ringraziare tante persone, il sindaco Massimo Seri, che tra i mille appuntamenti quotidiani riesce sempre ad ascoltarti e ad entusiasmarsi, l’assessore Etienn Lucarelli che ogni giorno mette l’anima in ogni progetto e s’inventa di tutto per realizzare l’impossibile. E poi Daniele Carboni che ha dato il ‘via’ all’idea di pensare a un brano per il Carnevale e in quanto persona speciale, lo vorrei coinvolgere nella realizzazione del brano. Sono ormai un fanese di adozione e questa canzone forse è arrivata con un percorso naturale».

Casini nei mesi scorsi proprio a Fano ha registrato il video della musicista pesarese Raffi che ha poi aperto i concerti di Vasco, dimostrando il suo amore per la città della Fortuna. «Qui si sta bene – riprende – ti senti subito a tuo agio. La canzone che ho deciso di scrivere è una sorta di ringraziamento, un modo per restituire quanto sto ricevendo. Si intitola ‘Amami’ perché anche nei momenti difficili una persona si vuole sentire amata e non c’è niente di più vicino all’amore della felicità. Quella felicità che regala il Carnevale, una scorciatoia per l’amore. Con il Carnevale le pesantezze della vita se ne vanno, anche se solo per pochi giorni la gioia prende il sopravvento». Il compositore sottolinea come il segreto delle canzoni sia quello di trasmettere leggerezza e al tempo stesso racchiudere quelle due, tre frasi che fanno riflettere. «Un po’ quello che ho cercato di fare con questa canzone e mi auguro che possiate apprezzarne il risultato». E se a scrivere la canzone è stato un fanese di adozione a cantarla sarà un fanese emigrato, quel Davide Mattioli che seppur oramai viva in Repubblica Ceca dove è da tempo una star nazionale, è sempre legato alla sua Fano e non perde occasione per tornarci.

“Amami” debutterà con ogni probabilità il prossimo 5 febbraio per l’apertura del Carnevale».

