Carnevale di Fano, sold out l’ultima domenica. Oltre 37mila presenze complessive

FANO – Non poteva esserci chiusura migliore per il Carnevale di Fano che saluta con un sold out (14.425 persone paganti, per l’esattezza) la terza ed ultima sfilata dei carri per un totale di oltre 37mila persone che hanno preso parte nelle tre domeniche ai vari eventi a pagamento.



La mattinata è iniziata con la cerimonia di presentazione dell’annullo filatelico dedicato al Carnevale di Fano. Questo timbro sarà disponibile per 60 giorni negli uffici postali che offrono il servizio di annullo per poi essere ritirato ed esposto al Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni. Poi spazio al Carnevale dei Bambini che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento di centinaia e centinaia di studenti delle scuole del territorio. E’ stata una festa nella festa vedere tanti bimbi sfilare immersi tra i colori dei coriandoli e delle stelle filanti.

Il carnevale di Fano (foto d’archivio) Carnevale di Fano 2023

La sfilata del pomeriggio è stata aperta come sempre dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli accompagnata da Geoff Harrison sindaco di St Albans città inglese gemellata con Fano, dal console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, il senatore Antonio De Poli, il presidente dei Marchigiani all’estero Franco Nicoletti, le rappresentanti delle “batteriste Italiane” la prima community dedicata interamente alle batteriste donne in Italia, i bambini del consiglio comunale di Fano Città delle Bambine e dei Bambini. Le maschere e i 13 carri allegorici hanno poi fatto la differenza nei tre giri di sfilata: quello di presentazione, quello del getto e quello della luminaria. Un’ultima occasione per ammirare i carri protagonisti del Carnevale 2023.

Nella giornata odierna lunedì 20 febbraio, alle ore 18, presso la sala del Consiglio Comunale di Fano ci sarà il Consiglio Comunale del Carnevale congiunto col Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Il Sindaco del carnevale 2023 è Daniele Gaudenzi direttore della Musica Arabita che compie 100 anni ed ha scelto la sua Giunta che sarà composta dal presidente del Consiglio El Vulon, Cristofora Samantetti assessora dalle Stelle alle Stalle, Penzo Piano assessore alle opere incompiute di Fano nei secoli dei secoli, Giorgia e Alberto Viabilità, Vlen le strade anca per no, Gaia e Giulia: Verde, Vlem giucà in tla natura.



Alle ore 21 “Festino per il giovedì grasso” di Adriano Banchieri a cura dell’Ensamble Coraux di Saint-Vincent e Coro Polifonico Malatestino in occasione del 50° anniversario dell’Incontro Internazionale Polifonico Città di Fano.