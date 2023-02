Il Carnevale di Fano concede il bis: oltre 12mila persone alla seconda sfilata – FOTO e VIDEO

FANO – Il Carnevale di Fano concede, dopo l’ottimo esordio di una settimana fa, un entusiasmante bis. Sono state infatti circa 12.500 coloro che hanno assistito alla seconda sfilata dei carri ed hanno preso parte al lancio degli oltre 75 quintali di dolciumi. (A questo link il VIDEO). La domenica è iniziata alle 10 con il Carnevale dei Bambini e la sfilata delle scuole del territorio; è proseguita con il Carnevale in Sup e con la pedalata in maschera prima di lasciare spazio alla tradizionale sfilata del pomeriggio. (A questo link il VIDEO)

Ad aprirla, come sempre, è stata la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, accompagnata dal vice presidente Stefano Mirisola, dal sindaco Massimo Seri, dal Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, dall’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, dall’assessore alla Cultura Cora Fattori, dalla maschera ufficiale del Carnevale di Fano El Vulón, dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, dal Presidente Avis Viterbo Luigi Ottavio Mechelli e dal Presidente Avis Fano Giuseppe Franchini. Presenti anche gli atleti della Vigilar Virtus Volley Fano, squadra che sta guidando la classifica del girone Bianco della serie A3 maschile e della Essepigi Fano Rugby, formazione che sta disputando i play-off per la promozione in serie B. Presenti anche i ragazzi della cooperativa sociale Nuovi Orizzonti. (A questo link il VIDEO)

Ad intrattenere il pubblico anche Raffi & XXENERGY, una cantante che sta avendo grande successo dopo aver aperto alcuni concerti dell’ultimo tour di Vasco Rossi che per l’occasione è stata accompagnata dall’autore Roberto Casini. Ospiti di questa seconda domenica sono stati il fumettista Marco Martellini e l’illustratore Marco D’Agostino.

Poi spazio ai carri, a partire dai 6 di seconda categoria, al mini-carro dedicato a Samantha Cristoforetti e ai 6 carri di prima categoria: Carnevale di Fano Story di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ dell’Ass. Fantagruel (Sul carro le Finaliste regionali de “La Bella D’Italia” Marche e Romagna, Raffy e XXENERGY), Pacevolissimevolmente di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ e Mauro Chiappa dell’Ass. Fantagruel (Sul carro la Scuola di danza “Progetto danza” di Alice Vegliò), Come sarebbe stato il passato se il future fosse arrivato prima di Valeria Guerra dell’Ass. Gommapiuma per caso (Sul carro la Scuola di danza “Accademia dello spettacolo”), Pop Connection di Luca Vassilich dell’Ass. Carnival Factory (Sul carro ASD ginnastica Aurora Fano), The Dark Side 50TH di Matteo Angherà dell’Ass. Carnival Factory (Sul carro la Scuola di danza “ADS Dancing Time” di Valentina Berloni) e il nuovo carro della Musica Arabita.

Nella mattinata era stata la volta anche del Carnevale in Sup con svariate maschere che sono arrivate in centro a colpi di pagaia. Anche in questo caso tanti i curiosi che hanno voluto seguire il percorso.