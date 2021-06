L’iniziativa ha messo in contatto bambini di nazioni diverse in un periodo in cui purtroppo le distanze si sono accentuate a causa degli effetti della pandemia

FANO – Tra le eccellenze della Città della Fortuna un posto d’onore spetta al Carnevale di Fano, evento tra i più antichi e blasonati su scala nazionale. Una manifestazione così forte, radicata e identificativa tanto da essere celebrata anche in questi mesi di pandemia (se pur in forma adeguata ai tempi del Covid-19). Mentre l’ente Carnevalesca si prepara alla versione estiva del Carnevale in programma nei weekend del 21 e 22 e del 28 e 29 agosto, negli ultimi giorni si è vissuto l’atto finale del progetto culturale che ha coinvolto le città di Fano e la cittadina francese Wissous.



Un progetto che ha avuto come protagonista il Carnevale e come attori principali l’Ente Carnevalesca, Direzione Didattica Fano-San Lazzaro con le Scuole Primarie “Corridoni” (classi 3^A e 4^A) e “Montessori” (classi 4^A-5^A-4^B-5^B), Amici Senza Frontiere e le Scuole Elementari della città francese.

L’iniziativa ha messo in contatto bambini di nazioni diverse in un periodo in cui purtroppo le distanze si sono accentuate a causa degli effetti della pandemia. Grazie al Carnevale, gli studenti fanesi e francesi hanno dato sfogo alla loro creatività realizzando disegni dedicati alla manifestazione carnascialesca, disegni che poi daranno vita ad una mostra con scambio di elaborati che verranno esposti sia in Italia che in Francia. Questo gemellaggio si inserisce in un percorso didattico già consolidato, dal titolo “Atelier creativo del Carnevale”, che l’Ente Carnevalesca, grazie alla presidente Maria Flora Giammarioli, Nicola Anselmi (ideatore e promotore) e alla consigliera Romina Paoloni, hanno portato avanti con grande tenacia effettuando degli interessanti laboratori on line con i ragazzi delle scuole.

Il 1° giugno l’atto conclusivo con la consegna degli attestati di partecipazione alle classi 3^A e 4^A della Corridoni e 4^A-5^A-4^B-5^B della Montessori. Agli studenti di Wissous gli attestati sono stati spediti mentre a sua volta la scuola francese ha inviato ai pari età fanesi dei diplomi per sancire l’avvenuto gemellaggio. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice sindaco Cristian Fanesi, l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, l’assessore ai Servizi Educativi Samuele Mascarin e il presidente dell’associazione Amici Senza Frontiere Massimiliano Barbadoro.