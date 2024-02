Carnevale di Fano, tutti gli appuntamenti del secondo weekend tra carri, musica e… tornei di tennis

FANO – Dopo il successo dell’esordio il Carnevale di Fano si prepara alla seconda domenica di sfilata con un fine settimana ricco di eventi. (Guarda le foto della prima domenica)



Si inizia venerdì 2 febbraio alle ore 17 al Cinema Masetti con la proiezione di film per bambini con la merenda offerta e ci sposterà alle 18 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano per la presentazione del libro “Il Carnevale di Fano nei manifesti” a cura di Raffaella Manna e Silvano Clappis. Sarà presente lo storico dell’arte Rodolfo Battistini.

Sabato 3 febbraio, alle ore 11, II edizione del Torneo Carnevalesco di Touch-Rugby organizzato da S.S.D. Fano Rugby e Touch-Rugby “Scotadet”. Alle 11 nella galleria del Fano Center sarà possibile ascoltare dal vivo la Musica Arabita e ammirare la mostra a loro dedicata. Al Circolo Tennis, invece, dalle 16 Torneo di tennis di Carnevale con doppio misto lei-lui lui-lei.

In centro storico tornerà il “Pomeriggio dei colori” (ore 16) con la filata dei carri allegorici di II categoria, Musica Arabita e lancio di dolciumi. Alle 17,30, in piazza XX Settembre, aperitivo con concerto degli Zebra Tre mentre alle 20,30 al Teatro della Fortuna andrà in scena “La Cenerentola” di G. Rossini. Venerdì e sabato, dalle ore 21, cena con spettacolo a Villa Piccinetti.