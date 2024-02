Carnevale di Fano, sold out anche la terza domenica

FANO – Con temperature ad un passo da quelle previste in primavera il Carnevale di Fano fa segnare un altro sold out anche nella terza sfilata. Una sfilata che ha avuto come ospite il direttore d’orchestra Beatrice Venezi che ha potuto ammirare da vicino il carro a lei dedicato, realizzato dal maestro carrista Paolo Furlani. Anche la Venezi non ha resistito alla tentazione di salire su uno dei giganti di cartapesta e provare l’emozione del getto di cioccolatini e caramelle.



Già perché il Carnevale di Fano oltre ad essere il più antico d’Italia è anche l’unico a caratterizzarsi per il lancio di dolciumi sulla folla, ben 200 quintali nelle tre domeniche. «Per me è stato non solo un piacere ma anche un onore essere a questo bellissimo Carnevale – ha commentato Beatrice Venezi -. È stato davvero emozionante vedere davanti ai miei occhi un carro allegorico a me dedicato. Grazie mille a tutti».

Insieme alla Venezi ad aprire il corteo c’era il sindaco di Fano Massimo Seri, vestito da Vulón, il presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e il vice Stefano Mirisola, ed il direttore dell’Orchestra Sinfonica Rossini Saul Salucci che ha collaborato nel portare in città il famoso direttore.

«Un altro sold out nell’ultima domenica di Carnevale. Tantissima gente per l’ultima sfilata dei bellissimi carri. In questa sfilata mi sono trasformato nel “Vulon”. Il Carnevale si conferma un evento di punta della nostra promozione» ha commentato Seri.