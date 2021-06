Caritas Pesaro, 38 senzatetto hanno ricevuto il vaccino. «Vicini agli ultimi»

PESARO – Il vaccino per i senzatetto, la Caritas ha accolto anche gli ultimi per la somministrazione delle dosi. Storie di disagio, ma anche di solidarietà e integrazione. Nei locali della Mensa Caritas in via del Teatro sono stati somministrati i vaccini anti-Covid per 38 persone senza fissa dimora segnalate da Caritas e da altre associazioni.

Erano presenti la direttrice dell’Asur Elisabetta Esposto e il coordinatore d’ambito Roberto Drago. Un gesto molto importante, come sottolineano alla Caritas: «Non è forse questa la Comunità verso la quale ci sprona costantemente Papa Francesco? Fissare lo sguardo, amare e fare nuove tutte le cose; nessuno potrà mai salvarsi da solo».

Anche Elisabetta Esposto, direttrice di distretto Area Vasta 1, commenta la giornata: «Tante storie di disagio e di aiuto. Famiglie con bambini, persone ai margini, persone che stanno cercando di integrarsi, persone disperate, persone malate, persone perse nel loro mondo, persone di tutto il mondo. Una frase mi è rimasta impressa: “Dottoressa, può mettermi il cerotto perché ho solo questa maglia e se mi si sporca è un casino“. Abbiamo ricevuto tanti grazie di cuore e fa piacere, questo è indubbio. Io mi sentivo in colpa perché dovevano essere vaccinati per primi. Ma alla fine ce l’ho fatta e la prima dose è andata! Grazie al team itinerante del distretto di Pesaro, Elisa, Gerry e grazie alla Caritas che hanno fatto un gran lavoro di informazione e aggancio di queste persone sparse per il territorio, niente è scontato».