PESARO – Carenza d’organico, realizzazione delle nuove sedi di Fano, Macerata Feltria e Pesaro.

Sono questi i principali argomenti trattati durante l’incontro tra il Prefetto Tommaso Ricciardi e le delegazioni delle sigle sindacali dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino.

Durante l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Conapo per un confronto sull’attuale situazione, il primo argomento affrontato è stato la carenza d’organico dei Vigili del Fuoco i quali, anche in occasione dell’ultima emergenza maltempo, hanno sopperito a tale difficoltà solo grazie allo spirito di abnegazione e professionalità che da sempre li contraddistingue.

Successivamente si è discusso dell’ormai emblematica questione relativa alla realizzazione della nuova caserma di Fano che a causa dei ripetuti intoppi burocratici continua ad essere rimandata.

«Anche se la zona per la realizzazione è stata assegnata da tempo, ad oggi, non è stata posata neanche la “prima pietra” – spiegano le sigle – Situazione analoga riguarda la sede di Macerata Feltria, dove sono stati sospesi i lavori; il cantiere risulta fermo da diversi mesi e il rischio di vedere l’ennesima opera statale incompiuta è sempre più concreto. Si è infine discusso della proposto di messa in opera e programmazione della nuova sede centrale di Pesaro Urbino, che per collocazione geografica e strategica risulta ormai essere inadeguata viste anche le spese di gestione a carico del dipartimento dei Vigili del Fuoco».