Coronavirus, Pesaro: i carabinieri consegnano la prima pensione a un anziano

PESARO – I carabinieri di Pesaro e la prima consegna della pensione a un anziano, solo, impossibilitato a muoversi in questo periodo di confinamento per Coronavirus.

Tutto nasce dalla convenzione sottoscritta da Poste italiane e dai Carabinieri in occasione dell’emergenza da Covid-19 per ridurre gli spostamenti delle persone più fragili e anche per metterli al riparo da possibili truffe e raggiri.

A Pesaro ecco la prima consegna a un anziano di 90 anni che è rimasto molto soddisfatto del servizio e ha scambiato due parole con il carabiniere. Per richiedere il servizio, il pensionato può chiamare il numero verde 800 55 66 70 o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri.



Anche il comandante provinciale di Pesaro e Urbino, colonnello Luciano Ricciardi sottolinea l’inziativa: «Colgo l’occasione per ricordare che l’Arma dei Carabinieri, in questi giorni, nell’ambito delle iniziative volte al sostegno della popolazione nell’attuale situazione epidemica, ha avviato una collaborazione con Poste Italiane finalizzata a prevedere, limitatamente al periodo emergenziale, il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di utenti ultra settantacinquenni, che non abbiano familiari conviventi o dimoranti nelle vicinanze della propria abitazione, impossibilitati a raggiungere gli Uffici postali»